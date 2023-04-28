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У боях під Бахмутом загинув доброволець із Ірландії

Фото5 У боях під Бахмутом загинув доброволець із Ірландії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У боях на сході України загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін віддав шану ірландцю "з чіткими принципами", який загинув в Україні.

"Мої глибокі співчуття родині Кефферкі з приводу сумної смерті Фінбара. Він, очевидно, був молодою людиною чітких принципів. Наші думки і молитви сьогодні з родиною", - сказав Мартін.

При цьому він зазначив, що не повідомлятиме жодних подробиць про добровольця, оскільки його сім'я попросила про конфіденційність.

Нагадаємо, раніше у боях на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії доброволець Кейн Те Тай.

Крім того, у боях на Бахмутському напрямку загинув відомий український боєць Данило Ляшук із позивним "Моджахед".

Додамо, що у березні у Франції повідомляли про загибель колишнього гуманітарного працівника, котрий добровольцем воював на Бахмутському напрямку.

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