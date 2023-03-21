У боях на сході України загинув доброволець з Нової Зеландії

У боях на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії Кейн Те Тай. Він був добровольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання RNZ.

Командир підрозділу ЗСУ, де служив доброволець, підтвердив загибель захисника. Іноземець загинув на сході нашої країни. У Міністерстві закордонних справ Нової Зеландії також заявили, що знають про смерть чоловіка.

Кейн Те Тай був колишнім військовослужбовцем армії Нової Зеландії. Він майже рік перебував в Україні і став третім новозеландцем, який загинув на війні.

У серпні минулого року Домінік Абелен загинув у боях, його тіло досі не знайшли. Гуманітарний працівник з Нової Зеландії Ендрю Бегшоу загинув внаслідок артилерійського обстрілу у січні, коли намагався врятувати літню жінку з її будинку.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у районі Бахмута загинув доброволець з Естонії.

Також зазначимо, що на війні в Україні загинув білоруський доброволець Руслан Обломов.

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