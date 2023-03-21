ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У боях на сході України загинув доброволець з Нової Зеландії

Новость на русском →
Україна, Вівторок 21 березня 2023 08:43
У боях на сході України загинув доброволець з Нової Зеландії Фото: в Україні загинув військовий з Нової Зеландії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У боях на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії Кейн Те Тай. Він був добровольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання RNZ.

Командир підрозділу ЗСУ, де служив доброволець, підтвердив загибель захисника. Іноземець загинув на сході нашої країни. У Міністерстві закордонних справ Нової Зеландії також заявили, що знають про смерть чоловіка.

Кейн Те Тай був колишнім військовослужбовцем армії Нової Зеландії. Він майже рік перебував в Україні і став третім новозеландцем, який загинув на війні.

У серпні минулого року Домінік Абелен загинув у боях, його тіло досі не знайшли. Гуманітарний працівник з Нової Зеландії Ендрю Бегшоу загинув внаслідок артилерійського обстрілу у січні, коли намагався врятувати літню жінку з її будинку.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у районі Бахмута загинув доброволець з Естонії.

Також зазначимо, що на війні в Україні загинув білоруський доброволець Руслан Обломов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Новая Зеландия Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
DAILY
Батьки загинули у Маріуполі, діти – під Києвом. Історія військової, чию родину вбила Росія
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Батьки загинули у Маріуполі, діти – під Києвом. Історія військової, чию родину вбила Росія