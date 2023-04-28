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В боях под Бахмутом погиб доброволец из Ирландии

Фото5 В боях под Бахмутом погиб доброволец из Ирландии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В боях на востоке Украины погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин отдал дань уважения ирландцу "с четкими принципами", погибшему в Украине.

"Мои глубокие соболезнования семье Кефферки по поводу печальной смерти Финбара. Он, очевидно, был молодым человеком четких принципов. Наши мысли и молитвы сегодня с семьей", - сказал Мартин.

При этом он отметил, что не будет сообщать никакие подробности о добровольце, поскольку его семья попросила о конфиденциальности.

Напомним, ранее в боях на востоке Украины погиб бывший военнослужащий вооруженных сил Новой Зеландии доброволец Кейн Те Тай.

Кроме того, в боях на Бахмутском направлении погиб известный украинский боец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед".

Добавим, что в марте во Франции сообщали о гибели бывшего гуманитарного работника, который добровольцем воевал на Бахмутском направлении.

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