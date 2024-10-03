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У боях із Хезболлою загинули 8 ізраїльських солдатів, Ізраїль б'є по центру Бейрута

Четвер 03 жовтня 2024 03:32
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У боях із Хезболлою загинули 8 ізраїльських солдатів, Ізраїль б'є по центру Бейрута Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ізраїль у середу рушив уперед двома фронтами під час наземної операції у Лівані проти Хезболли. У ході наступу загинули вісім солдатів ЦАХАЛу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP та CNN.

Ізраїльські військові заявили, що внаслідок двох атак Хезболли на півдні Лівану в середу загинули семеро солдатів. Раніше ЦАХАЛ повідомив про смерть 22-річного капітана бригади спецназу. Ще семеро військових отримали поранення.

У сукупності всі випадки смерті, про які було оголошено напередодні Рош ха-Шана, єврейського Нового року, стали одними з найбільших втрат, яких зазнали ізраїльські війська за останні місяці.

Пізно ввечері у середу ізраїльський авіаудар уразив житловий будинок у центрі ліванської столиці. Щонайменше шестеро людей загинули, семеро отримали поранення.

Місцеві жителі повідомили про сірчистий запах після атаки, а державна Національна інформаційна агенція Лівану звинуватила Ізраїль у використанні заборонених на міжнародному рівні фосфорних бомб.

Знімальна група CNN у Бейруті почула гучні вибухи та побачила дим, що піднімається над центром міста. Раніше над південними передмістями Бейрута пролунало три вибухи і було видно дим.

Ізраїльські військові заявили, що завдали точного удару по Бейруту, пише CNN. Телеканал зазначає, що це перший ізраїльський удар по серцю столиці з моменту останньої війни між Ліваном та Ізраїлем у 2006 році.

Житель району повідомив CNN, що удару було завдано по будівлі, в якій розміщувалося Ісламське управління охорони здоров'я, пов'язане з Хезболлою.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня південні райони Бейрута зазнали щонайменше шести ударів ізраїльської авіації під час операції проти "Хезболли". Через обстріл було зруйновано кілька будинків. У Міністерстві охорони здоров'я Лівану заявили, що 30 вересня внаслідок ударів Ізраїлю було вбито 95 людей.

Також у ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Лівану. У ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у Лівані.

У ніч на 2 жовтня, після ракетної атаки Ірану на Ізраїль, ЦАХАЛ завдав авіаударів по об'єктах Хезболли в Бейруті.

2 жовтня ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль атакували з території Лівану. Усього за кілька годин було випущено понад 100 ракет.

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Ізраїль Хезболла
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