По Ізраїлю за кілька годин випустили понад 100 ракет з території Лівану, - ЦАХАЛ

Ізраїль сьогодні, 2 жовтня, атакували з території Лівану. Усього за кілька годин було випущено понад 100 ракет.

Про це заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За інформацією військових, у проміжку з 17:45 до 17:47 по Західній Галілеї було випущено близько 70 ракет, вони вдарили по відкритій місцевості.

Вже о 19:25 по тому ж району було випущено близько 30 ракет, і всі вони знову впали на відкритій місцевості.

При цьому о 18:41 з території Лівану дві ракети було випущено по селищу Авівім.

За даними медиків, одна людина отримала незначні осколкові поранення під час обстрілу Західної Галілеї. Інших повідомлень щодо постраждалих немає.