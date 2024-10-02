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По Ізраїлю за кілька годин випустили понад 100 ракет з території Лівану, - ЦАХАЛ

Середа 02 жовтня 2024 22:12
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По Ізраїлю за кілька годин випустили понад 100 ракет з території Лівану, - ЦАХАЛ Ілюстративне фото: бойовики "Хезболли" могли вдарити по Ізраїлю ракетами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль сьогодні, 2 жовтня, атакували з території Лівану. Усього за кілька годин було випущено понад 100 ракет.

Про це заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За інформацією військових, у проміжку з 17:45 до 17:47 по Західній Галілеї було випущено близько 70 ракет, вони вдарили по відкритій місцевості.

Вже о 19:25 по тому ж району було випущено близько 30 ракет, і всі вони знову впали на відкритій місцевості.

При цьому о 18:41 з території Лівану дві ракети було випущено по селищу Авівім.

За даними медиків, одна людина отримала незначні осколкові поранення під час обстрілу Західної Галілеї. Інших повідомлень щодо постраждалих немає.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Лівану - його війська перетнули кордон. Ціллю такої операції є об'єкти інфраструктури "Хезболла".

Як пояснював міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, його країна хоче повернути додому мешканців північної частини Ізраїлю, вони були змушені виїхати звідти через постійні обстріли.

У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна ізраїльський журналіст, головний редактор "Кращого радіо" Цві Зільбер розповів, що це лише офіційно задекларована мета. Насправді Ізраїль хоче, щоб ця "ліванська війна" стала останньою.

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