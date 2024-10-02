Ізраїль завдає нових авіаударів по Бейруту

У ніч проти 2 жовтня, після ракетної атаки Ірану на Ізраїль, ЦАХАЛ завдав авіаударів по об'єктах Хезболли в Бейруті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Перед цим ЦАХАЛ закликав евакуюватися мешканців кількох кварталів та будинків у південних передмістях Бейрута. Ліванців попередили, що вони знаходяться поблизу "небезпечних об'єктів, що належать Хезболлі, проти яких Сили оборони незабаром вживуть рішучих заходів".

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня південні райони Бейрута зазнали щонайменше шести ударів ізраїльської авіації під час операції проти "Хезболли". Через обстріл було зруйновано кілька будинків. У Міністерстві охорони здоров'я Лівану заявили, що 30 вересня в результаті ударів Ізраїлю було вбито 95 людей.

Також у ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Лівану. У ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у Лівані.

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, за останні 24 години внаслідок ізраїльських авіаударів по Лівану загинули 55 людей, 156 отримали поранення.

Більш детально про сухопутну операцію Ізраїлю на території Лівану - у матеріалі РБК-Україна.

Іранська атака на Ізраїль

За даними ЦАХАЛу, Іран в ударі по Ізраїлю 1 жовтня задіяв близько 180 балістичних ракет. Ізраїльські військові заявили, що протиповітряна оборона була "ефективною", хоча є "окремі" влучення в центральній частині Ізраїлю та ще кілька влучань на півдні країни.

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