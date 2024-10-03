В боях с Хезболлой погибли 8 израильских солдат, Израиль бьет по центру Бейрута
Израиль в среду двинулся вперед на двух фронтах в ходе наземной операции в Ливане против Хезболлы. В ходе наступления погибли восемь солдат ЦАХАЛа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP и CNN.
Израильские военные заявили, что в результате двух атак Хезболлы на юге Ливана в среду погибли семь солдат. Ранее ЦАХАЛ сообщил о смерти 22-летнего капитана бригады спецназа. Еще семеро военных получили ранения.
В совокупности все случаи смерти, о которых было объявлено накануне Рош ха-Шана, еврейского Нового года, стали одними из самых крупных потерь, понесенных израильскими войсками за последние месяцы.
Поздно вечером в среду израильский авиаудар поразил жилой дом в центре ливанской столицы. По меньшей мере шесть человек погибли и семеро получили ранения.
Местные жители сообщили о сернистом запахе после атаки, а государственное Национальное информационное агентство Ливана обвинило Израиль в использовании запрещенных на международном уровне фосфорных бомб.
Съемочная группа CNN в Бейруте услышала громкие взрывы и увидела дым, поднимающийся над центром города. Ранее над южными пригородами Бейрута прозвучали три взрыва и был виден дым.
Израильские военные заявили, что нанесли точный удар по Бейруту, пишет CNN. Телеканал отмечает, что это первый израильский удар по сердцу столицы с момента последней войны между Ливаном и Израилем в 2006 году.
Житель района сообщил CNN, что удар был нанесен по зданию, в котором размещалось Исламское управление здравоохранения, связанное с Хезболлой.
Напомним, в ночь на 1 октября южные районы Бейрута подверглись по меньшей мере шести ударам израильской авиации во время операции против "Хезболлы". Из-за обстрелов было разрушено несколько домов. В Министерстве здравоохранения Ливана заявили, что 30 сентября в результате ударов Израиля были убиты 95 человек.
Также в ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию на территории Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что израильские сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в Ливане.
В ночь на 2 октября, после ракетной атаки Ирана на Израиль, ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам Хезболлы в Бейруте.
2 октября ЦАХАЛ заявил, что Израиль атаковали с территории Ливана. Всего за несколько часов было выпущено более 100 ракет.
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