Кто без боя подарил часть территорий, тот будет давать показания, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственные за сдачу украинских территорий "будут давать показания".

Об этом глава государства сказал во время праздничной речи в Киеве по случаю Дня независимости, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы строим страну, которая всегда готова дать отпор и неважно, кто атакует, агрессор, вирус или мировой кризис. Страну, где те. Кто без боя подарил часть территорий - будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом... У вас было много лет, что это сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь под ногами", - заявил президент.

Также он сказал, что Украина не отдаст никому "свое счастье и территории", а также не оставит своих граждан.

Напомним, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости; из-за карантина главный государственный праздник проходит в нестандартном формате.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в столице перекрыли улицы и изменили движение общественного транспорта.