В Киеве перекрыли улицы и изменили движение общественного транспорта

Фото: правоохранители (РБК-Украина)

В центре Киева ограничат движение по ряду улиц

В Киеве сегодня состояться торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Независимости Украины. В связи с этим в центре города будет ограничено движение автомобилей, а также изменено движение общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Патрульная полиция Киева.

Так, с 09:30 до 17:00 будет перекрыто движение по следующим адресам:

улица Трехсвятительская;

улица Владимирская;

улица Михайловская;

улица Крещатик;

улица Пушкинская;

улица Прорезная;

улица Хмельницкого;

улица Городецкого;

улица Грушевского;

улица Костельная;

улица Большая Житомирская;

Владимирский проезд;

бульвар Шевченко;

Владимирский спуск.

Кроме того, с начала движения и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать:

Автобусы

№ 24 - от Национального музея истории Украины во II мировой войне к стадиону Динамо имени Лобановского;

№ 62 - от Ботанического сада до стадиона Динамо имени Лобановского;

№ 114 - на участках от улицы Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 118 - от ст.м. "Черниговская" до улицы Бассейной по действующему маршруту, далее - улица Эспланадная - улица Саксаганского - проспект Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст.м. "Политехнический институт" до бульвара Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - улица Симона Петлюры - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Бассейная - бульвар Леси Украинский, далее по действующему маршруту.

Троллейбусы

№№ 5, 7, 8, 17 - соответственно от улицы Белицкой, улицы Чернобыльской, улицы Смелянского, площади Космонавтов до улицы Леонтовича;

№ 6 - от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";

№№ 16, 18 - соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Маршрутные такси

№ 189 - от улицы Ирпенская - улицы Академика Палладина - проспекта Победы - бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 231 - от улицы Кадетский Гай до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 429 - улицы Тулузы до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 433 - от улицы Жолудева до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)

№ 575 - от улицы Сырецкой до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича).

Напомним, по случаю мероприятий ко Дню Независимости правоохранители перешли на усиленный режим работы.

Кроме того, накануне Дня Независимости на усиленный режим несения службы перешли и подразделения Государственной пограничной службы Украины.