Хто без бою подарував частину територій, той буде давати свідчення, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальні за здачу українських територій "будуть давати свідчення".

Про це глава держави сказав під час святкової промови в Києві з нагоди Дня незалежності, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми будуємо країну, яка завжди готова дати відсіч і неважливо, хто атакує, агресор, вірус або світова криза. Країну, де ті. Хто без бою подарував частину територій - будуть давати показання, а не проповіді з патріотизмом... У вас було багато років, що це зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це і не плутайтесь під ногами", - заявив президент.

Також він сказав, що Україна не віддасть нікому своє щастя і території", а також не залишить своїх громадян.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 29-ту річницю незалежності; через карантин головний державний свято проходить у нестандартному форматі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у столиці перекрили вулиці та змінили рух громадського транспорту.