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Украина своих не оставляет, готовы отдать тысячу за одного, - Зеленский

Украина , Понедельник 24 августа 2020 09:50
Украина своих не оставляет, готовы отдать тысячу за одного, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, Украина не оставляет своих граждан

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст никому "свое счастье и территории", а также не оставит своих граждан.

Об этом глава государства сказал во время праздничной речи в Киеве по случаю Дня независимости, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим... Для нас нет значения это 131 пленник Кремля, 24 моряков, или 45 украинцев в Ухане или 11 погибших во время авиакатастрофы, к сожалению. За одного разведчика мы готовы отдать тысячи, потому что Украина своих не оставляет", - сказал Зеленский.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська беруть участь в урочистостях з нагоди 29-ї річниці незалежності України.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська беруть участь в урочистостях з нагоди 29-ї річниці незалежності України.

Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 23 серпня 2020 р.

Напомним, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости; из-за карантина главный государственный праздник проходит в нестандартном формате.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве перекрыли улицы и изменили движение общественного транспорта.

Кроме этого, по случаю мероприятий ко Дню независимости правоохранители перешли на усиленный режим работы.

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