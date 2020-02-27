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Бой в районе Золотого не повлияет на дальнейшее разведение сил на Донбассе, - Загороднюк

Новости » Политика     27.02.2020 - 02:18
Бой в районе Золотого не повлияет на дальнейшее разведение сил на Донбассе, - Загороднюк
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Министр назвал три вероятные причины атаки

Бой в районе Золотого в Луганской области не повлияет на дальнейшее разведение сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью LB.ua министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

По его словам, в самом Золотом, в вероятной зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась.

"Данные нашей разведки позволят говорить о цели более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны - четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", - сказал министр.

По словам Загороднюка, целей у проведении атаки могло быть несколько, в частности - срыв переговоров, расшатывание общественной ситуации или попытка занять позиции украинских бойцов.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 февраля, боевики пошли в наступление на Донбассе. В результате боя погиб один украинский военный. Еще трое раненых и двое контуженных. После этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирает СНБО.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, после попытки наступления боевиков на Донбассе ситуация остается под контролем украинских военных.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявил, что на Донбассе из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. По Золотому не было никаких проблем с момента разведения.

Вопрос дополнительных участков разведения сил на Донбассе требует доработки, - ОБСЕ Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим "тишины", погиб один военный
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