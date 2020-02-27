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Бій в районі Золотого не вплине на подальше розведення сил на Донбасі, - Загороднюк

Новини » Політика     27.02.2020 - 02:18
Бій в районі Золотого не вплине на подальше розведення сил на Донбасі, - Загороднюк
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Міністр назвав три ймовірні причини атаки

Бій в районі Золотого в Луганській області не вплине на подальше розведення сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю LB.ua міністра оборони України Андрія Загороднюка.

За його словами, у самому Золотому, в імовірній зоні розведення, було спокійно. Безпосередньо зона не обстрілювалася.

"Дані нашої розвідки дозволять говорити про цілі більш точно. В результаті бою загинув один військовослужбовець. З того боку - чотири. Думаю, наступного разу вони добре подумають, перш ніж наступати. Ми гідно відповіли на атаку", - сказав міністр.

За словами Загороднюка, цілей у неї могло бути кілька, зокрема - зрив переговорів, розхитування суспільної ситуації або спроба зайняти позиції українських бійців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 лютого, бойовики пішли в наступ на Донбасі. В результаті бою загинув один український військовий. Ще троє поранених і двоє контужених. Після цього стало відомо, що президент України Володимир Зеленський збирає РНБО.

За словами президента України Володимира Зеленського, після спроби наступу бойовиків на Донбасі ситуація залишається під контролем українських військових.

В свою чергу начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак заявив, що на Донбасі із трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петрівському. По Золотому не було жодних проблем з моменту розведення.

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