Представительство в ЕС требуют решительной реакции на атаку боевиков на Донбассе

Фото: флаг ЕС (РБК-Украина)

Украина понесла потери из-за российской агрессии на Донбассе

Представительство Украины в ЕС призвало партнеров к решительной реакции из-за нового нападения РФ на Донбассе. Об этом сообщает посол Украины при ЕС Николай Точицкий на своей странице в Twitter.

Точицкий сообщил, что сегодня пророссийские боевики начали наступление и массированный обстрел позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. В результате атаки один военный погиб и четверо были ранены.

"Мы проинформировали ЕС об эскалации конфликта с Россией и призвали партнеров к решительной реакции", - заявил Точицкий.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой вооруженных формирований Российской Федерации перейти линию разграничения на Донбассе.

Напомним, боевики на Донбассе предприняли попытку прорвать линию разграничения сегодня утром, 18 февраля. В результате Вооруженные силы Украины понесли потери.

Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ситуацию с вражеской атакой на украинские позиции на Донбассе неподалеку Золотого обсудят на открытом заседании комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бой на Донбассе и заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о дальнейших шагах.