У Боснії та Герцеговині хочуть арештувати лідера боснійських сербів, він звернувся до РФ

Державна прокуратура Боснії і Герцеговини в середу, 12 березня, видала ордер на арешт лідера сербських сепаратистів Мілорада Додіка та його помічників через ігнорування виклику до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Суперечка, в якій Додік і його союзники в особі Росії та Сербії протистоять США та Європейському Союзу, є однією з найбільших загроз миру на Балканах з часів конфліктів 1990-х років, що розпалилися після розпаду соціалістичної Югославії.

У середу прокуратура подала запит на арешт Додіка за те, що той не з'явився на виклик суду, хоча було незрозуміло, чи має він намір затримати його та його союзників, чи просто супроводжувати їх до суду.

"Це нікчемна справа. Це політично мотивована справа, і ми не хочемо брати в ній участь", - заявив Додік на прес-конференції в обласному центрі Баня-Лука, демонструючи ордер на арешт.

Найближчими днями Додік планує провести зустрічі на високому рівні з російськими представниками. Додік заявив на прес-конференції, що попросить Росію накласти вето на заплановане на листопад цього року продовження європейської миротворчої місії в Боснії у Раді Безпеки ООН.

Миротворчі сили ЄС, EUFOR, заявили у вівторок, що розпочали розгортання резервних сил у Боснії для підтримки стабільності та безпеки. Вони відмовилися назвати кількість військ, але очікується, що прибудуть сотні нових солдатів.

Державне агентство розслідувань і захисту підтвердило, що отримало запит на допомогу державній судовій поліції в затриманні Додіка, прем'єр-міністра регіону Радована Вішковича і президента парламенту Ненада Стевандіча.

На прес-конференції обидва посадовці відкинули державний суд і прокуратуру як "неконституційні інституції".

Міністр внутрішніх справ Сербської Республіки Сініша Каран заявив, що поліція регіону діятиме відповідно до законодавства Сербської Республіки, яке забороняє державним судовим органам перебувати на її території.

"Ніхто не буде заарештований і всі будуть захищені", - сказав Каран в інтерв'ю телеканалу ATV.

Протистояння Росії проти Заходу

Сербська Республіка Боснія і Герцеговина та Боснійсько-Хорватська Федерація - два регіони, створені після війни 1992-1995 років, в якій загинуло 100 тисяч осіб. Вони пов'язані між собою слабким центральним урядом у державі, що перебуває під наглядом міжнародного органу, відомого як Високий представник, яким наразі є Крістіан Шмідт.

Нинішній онфлікт почався після того, як Додік на посаді президента автономної сербської республіки Боснії, проігнорував рішення міжнародного посланника у країні Крістіана Шмідта, який мав не допустити ризику поновлення конфлікту в багатоетнічній балканській державі.

Рішенням суду, яке він може оскаржити, Додік був засуджений до року ув'язнення і позбавлений права обіймати посади впродовж шести років.

У відповідь лідер ініціював закони, що забороняють державну судову владу та поліцію в регіоні. Державна прокуратура відкрила справу за фактом, який вона назвала посяганням на конституційний лад.

Небезпечний порядок денний

У середу парламент сербського регіону зібрався, щоб ухвалити нову конституцію Сербської Республіки, яка скасувала б усі реформи, узгоджені протягом десятиліть після підписання підтриманої США Дейтонської мирної угоди, що поклала кінець війні.

Шмідт попередив, що зміна конституції є порушенням мирної угоди і становить "серйозну небезпеку". Він закликав депутатів відхилити "цю атаку на конституційний порядок Боснії і Герцеговини та багатоетнічний характер Республіки Сербської".

У середу Додік заявив, що планує назвати офіс Шмідта "злочинною організацією" в Сербській Республіці.

Росія, Сербія та Угорщина підтримали Додіка, який заявив, що його регіон повинен відокремитися від Боснії і приєднатися до Сербії. Москва назвала рішення боснійського суду "ударом по стабільності в Балканському регіоні".

Однак Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що дії Додіка підривають інститути Боснії та загрожують її безпеці й стабільності, закликавши партнерів США у регіоні "приєднатися до нас у протидії цій небезпечній і дестабілізуючій поведінці".

Його заява стала ударом для Додіка, який сподівається, що адміністрація президента Дональда Трампа підтримає сербський сепаратистський порядок денний.