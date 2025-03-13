В Боснии и Герцеговине хотят арестовать лидера боснийских сербов, он обратился к РФ

Государственная прокуратура Боснии и Герцеговины в среду, 12 марта, выдала ордер на арест лидера сербских сепаратистов Милорада Додика и его помощников из-за игнорирования вызова в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Спор, в котором Додик и его союзники в лице России и Сербии противостоят США и Европейскому Союзу, является одной из самых больших угроз миру на Балканах со времен конфликтов 1990-х годов, разгоревшихся после распада социалистической Югославии.

В среду прокуратура подала запрос на арест Додика за то, что тот не явился на вызов суда, хотя было непонятно, намерен ли он задержать его и его союзников или просто сопровождать их в суд.

"Это ничтожное дело. Это политически мотивированное дело, и мы не хотим принимать в нем участие", - заявил Додик на пресс-конференции в областном центре Баня-Лука, демонстрируя ордер на арест.

В ближайшие дни Додик планирует провести встречи на высоком уровне с российскими представителями. Додик заявил на пресс-конференции, что попросит Россию наложить вето на запланированное на ноябрь этого года продление европейской миротворческой миссии в Боснии в Совете Безопасности ООН.

Миротворческие силы ЕС, EUFOR, заявили во вторник, что начали развертывание резервных сил в Боснии для поддержания стабильности и безопасности. Они отказались назвать количество войск, но ожидается, что прибудут сотни новых солдат.

Государственное агентство расследований и защиты подтвердило, что получило запрос на помощь государственной судебной полиции в задержании Додика, премьер-министра региона Радована Вишковича и президента парламента Ненада Стевандича.

На пресс-конференции оба чиновника отвергли государственный суд и прокуратуру как "неконституционные институты".

Министр внутренних дел Сербской Республики Синиша Каран заявил, что полиция региона будет действовать в соответствии с законодательством Сербской Республики, которое запрещает государственным судебным органам находиться на ее территории.

"Никто не будет арестован и все будут защищены", - сказал Каран в интервью телеканалу ATV.

Противостояние России против Запада

Сербская Республика Босния и Герцеговина и Боснийско-Хорватская Федерация - два региона, созданные после войны 1992-1995 годов, в которой погибло 100 тысяч человек. Они связаны между собой слабым центральным правительством в государстве, находящимся под наблюдением международного органа, известного как Высокий представитель, которым сейчас является Кристиан Шмидт.

Нынешний онфликт начался после того, как Додик на посту президента автономной сербской республики Боснии, проигнорировал решение международного посланника в стране Кристиана Шмидта, который должен был не допустить риска возобновления конфликта в многоэтническом балканском государстве.

Решением суда, которое он может обжаловать, Додик был приговорен к году заключения и лишен права занимать должности в течение шести лет.

В ответ лидер инициировал законы, запрещающие государственную судебную власть и полицию в регионе. Государственная прокуратура открыла дело по факту, который она назвала посягательством на конституционный строй.

Опасная повестка дня

В среду парламент сербского региона собрался, чтобы принять новую конституцию Сербской Республики, которая отменила бы все реформы, согласованные в течение десятилетий после подписания поддержанного США Дейтонского мирного соглашения, положившего конец войне.

Шмидт предупредил, что изменение конституции является нарушением мирного соглашения и представляет "серьезную опасность". Он призвал депутатов отклонить "эту атаку на конституционный порядок Боснии и Герцеговины и многоэтнический характер Республики Сербской".

В среду Додик заявил, что планирует назвать офис Шмидта "преступной организацией" в Сербской Республике.

Россия, Сербия и Венгрия поддержали Додика, который заявил, что его регион должен отделиться от Боснии и присоединиться к Сербии. Москва назвала решение боснийского суда "ударом по стабильности в Балканском регионе".

Однако Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что действия Додика подрывают институты Боснии и угрожают ее безопасности и стабильности, призвав партнеров США в регионе "присоединиться к нам в противодействии этому опасному и дестабилизирующему поведению".

Его заявление стало ударом для Додика, который надеется, что администрация президента Дональда Трампа поддержит сербскую сепаратистскую повестку дня.