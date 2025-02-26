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Лідера боснійських сербів Додіка засудили до року в’язниці: що відомо

Боснія і Герцеговина, Середа 26 лютого 2025 16:57
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Лідера боснійських сербів Додіка засудили до року в’язниці: що відомо Фото: Мілорад Додік, президент Республіки Сербської (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Суд у Боснії та Герцеговині засудив президента Республіки Сербської Мілорада Додіка до ув’язнення. Його звинуватили в непокорі рішенню високого представника з Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dnevni avaz.

Повідомляється, що лідера боснійських сербів Мілорада Додіка засудили до одного року в'язниці та шести років заборони обіймати посаду президента Республіки Сербської.

Він може оскаржити це рішення.

За що судили Додіка

Додіка визнали винним у непокорі рішенням верховного представника щодо Боснії й Герцеговини Крістіана Шмідта.

У 2023 році Народні збори Республіки Сербської прийняли закон, згідно з яким рішення верховного представника не публікуватимуться в "Офіційному віснику". Але Шмідт скасував закон.

Коли Додік оголосив, що підпише указ про проголошення закону, незважаючи на те, що він був анульований, Шмідт вніс поправки до Кримінального кодексу Боснії і Герцеговини, щоб непідкорення рішенням верховного представника було визнано кримінальним злочином.

Нехтуючи цими рішеннями, Додік все ж підписав указ про визнання двох скасованих законів.

Згідно з Дейтонськими мирними угодами, верховний представник наділений вищою владою і одноосібним правом трактувати положення Конституції Боснії і Герцеговини та законів держави. Цю посаду обіймає Крістіан Шмідт.

Нагадаємо, що Мілорад Додік не раз заявляв про готовність проголосити незалежність регіону від Боснії та Герцеговини. Понад рік назад свої погрози він пояснив проблемою відчуження майна в Сараєво. Він вважав, що центральна влада Боснії і Герцеговини намагається "викрасти власність" Республіки Сербської.

В 2023 році США запровадили санкції проти двох фізичних і чотирьох компаній, що становлять основну частину патронажної мережі президента Мілорада Додіка.

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