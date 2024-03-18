Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на матч плей-офф за місце на Євро-2024

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в Зеніці. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.

Британська контора William Hill визначила підопічних Сергія Реброва фаворитами поєдинку. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефцієнтом 1,95. Натомість кеф на потенційний успіх балканців склав 3,50. Нічия стала найменш вірогідним підсумком протистояння з балом 3,75.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на впевнену перемогу збірної України з рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат склав солідні 8,00. Варіант із голами обох команд і перемогою українців збільшить виграш у 4,98 рази.

Трохи інші цифри підготували австрійці з Bwin. На вірогідний успіх "синьо-жовтих" тут приймають ставки з трохи гіршим кефом 2,00. Поставити ж на перемогу команди Саво Мілошевіча можна з коефіцієнтом 3,70. Навіть нічия трохи вірогідніша з балом 3,50.

Прихильники відкритого футболу розглянуть ідею з голами обох команд у кожному з таймів. Коефіцієнт на такий розвиток подій майже космічний та склав 13,50. Зате кеф на розгромну перемогу збірної України з рахунком 3:0 склав 36,00.

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.