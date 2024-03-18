Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на матч плей-офф за место на Евро-2024

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в Зенице. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф за место на чемпионате Европы.

Британская контора William Hill определила подопечных Сергея Реброва фаворитами поединка. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,95. Кэф на потенциальный успех балканцев составил 3,50. Ничья стала наименее вероятным итогом противостояния с баллом 3,75.

Любители острых ощущений могут заложиться на уверенную победу сборной Украины со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат составил солидные 8,00. Вариант с голами обеих команд и победой украинцев увеличит выигрыш в 4,98 раза.

Несколько другие цифры подготовили австрийцы из Bwin. На вероятный успех "сине-желтых" здесь принимают ставки с немного худшим кэфом 2,00. Поставить на победу команды Саво Милошевича можно с коэффициентом 3,70. Даже ничья чуть вероятнее с баллом 3,50.

Поклонники открытого футбола рассмотрят идею с голами обеих команд в каждом из таймов. Коэффициент на такое развитие событий почти космический и составил 13,50. Зато кэф на разгромную победу сборной Украины со счетом 3:0 составил 36,00.

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.