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В Боснии и Герцеговине проходят массовые протесты

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 04:18
В Боснии и Герцеговине проходят массовые протесты
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Активисты митингуют против произвола полиции

В Боснии и Герцеговине проходят массовые протесты против произвола полиции и правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на economistua.

Как сообщается, толчком к протестам стало задержание мужчины, который не может добиться правды в деле убийства своего сына.

Так, протесты проходят с марта, после того как в городе Баня-Лука обнаружили тело 21-летнего Давида Драгичевича, погибшего при загадочных обстоятельствах.

Отмечено, что недавний арест отца Давида – Давора Драгичевича – привел к новой волне протестов, которые уже привлекли внимание Европейской Делегации. Она, в свою очередь, потребовала от полиции немедленного освобождения мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 21 декабря, несколько сотен активистов из организации "желтых жилетов" вышли на акцию протеста на улицы Лиссабона (Португалия).

Тогда на центральной площади в Лиссабоне между активистами и полицией произошли столкновения.

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