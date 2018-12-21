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В Португалии произошли столкновения между "желтыми жилетами" и полицией

Новости » Происшествия    21.12.2018 - 21:16
В Португалии произошли столкновения между "желтыми жилетами" и полицией
Фото: протесты в Лиссабоне (rtp.pt)

Активисты требуют от правительства прекращения коррупции

В пятницу, 21 декабря, несколько сотен активистов из организации "желтых жилетов" вышли на акцию протеста на улицы Лиссабона (Португалия). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что на центральной площади в Лиссабоне между активистами и полицией произошли столкновения.

"Причина, по которой я присоединилась к этому протесту сегодня, заключается в том, что это действительно голос народа. Движение не связано ни с какой политической партией, и мы просто хотим сказать правительству, что мы устали от коррупции, мы устали от налогов, мы устали платить за поддержку политического класса", - сказала одна из активисток. 

Напомним, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в ходе акций протеста "желтых жилетов" погиб девятый человек. Активист был сбит грузовиком. Он был местным лидером движения "желтых жилетов" в городе Ажен.

Отметим, во Франции в субботу, 15 декабря, возобновились антиправительственные протесты с участием движения "желтых жилетов". Тогда сообщалось, что в ходе акций  к вечеру в Париже и пригородах было задержано 136 человек, 96 из них - были помещены под стражу.

На акцию в Париже в субботу вышли несколько тысяч человек, по всей стране протестуют 33,5 тысячи человек, неделю назад в то же самое время сообщалось о гораздо более высоком числе задержаний - свыше 500. По информации издания в некоторых местах произошли столкновения активистов с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ.

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