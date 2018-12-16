Полиция Парижа задержала 179 участников протестов

Фото: протесты "желтых жилетов" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

При этом 144 человек оставлены под стражей

В Париже в ходе акций протестов в минувшую субботу задержали 179 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что 144 человек были оставлены под стражей. Парижское управление полиции уточняет, что в ходе манифестаций помощь медиков потребовалась не семи, а девяти пострадавшим, сообщает AFP.

Напомним, во Франции в субботу, 15 декабря, возобновились антиправительственные протесты с участием движения "желтых жилетов". Тогда сообщалось, что в ходе акций к вечеру в Париже и пригородах было задержано 136 человек, 96 из них - были помещены под стражу.

На акцию в Париже в субботу вышли несколько тысяч человек, по всей стране протестуют 33,5 тысячи человек, неделю назад в то же самое время сообщалось о гораздо более высоком числе задержаний - свыше 500. По информации издания в некоторых местах произошли столкновения активистов с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ.

Добавим, что количество погибших во время протестов движения "желтых жилетов" во Франции возросло до 7 человек.