У Боснії і Герцеговині проходять масові протести

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Активісти мітингують проти свавілля поліції

В Боснії і Герцеговині проходять масові протести проти свавілля поліції та правоохоронних органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на economistua.

Як повідомляється, поштовхом до протестів стало затримання чоловіка, який не може добитися правди у справі вбивства свого сина.

Так, протести тривають з березня, після того як у місті Баня-Лука виявили тіло 21-річного Давида Драгичевича, загиблого за загадкових обставин.

Зазначено, що недавній арешт батька Давида – Давора Драгичевича – привів до нової хвилі протестів, які вже привернули увагу Європейської Делегації. Вона, в свою чергу, зажадала від поліції негайного звільнення чоловіка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 21 грудня, кілька сотень активістів з організації "жовтих жилетів" вийшли на акцію протесту на вулиці Лісабона (Португалія).

Тоді на центральній площі в Лісабоні між активістами та поліцією сталися сутички.