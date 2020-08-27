В борту танкера Delfi величезна пробоїна, на її дослідження піде тиждень

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В борту танкера Delfi за 9 місяців утворилася величезна пробоїна. Її доведеться герметизувати.

Про це повідомив начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов, передає місцеве видання "Думська".

"Після вчорашніх робіт правий борт піднявся з води, і стало видно, що його практично немає - за 9 місяців його розбило об бетонний траверс пляжу. Пробоїна таких розмірів, що туди зараз можна заплисти на човні", - зазначив Сахаутдінов.

За його словами, фахівці протягом декількох днів повинні вирішити, що робити з пробоїною, і на це знадобиться близько тижня.

Також зазначено, що в четвер водолази мають намір приступити до детального обстеження правого борта. Після цього буде складено план заходів з закладення пробоїн і герметизації відсіків.

Сахаутдінов додав, що до етапу відновлення плавучості танкера можна буде приступити приблизно через тиждень.

Начальник адміністрації Одеського морського порту також звернув увагу, що танкер вдалося поставити на рівний кіль, і тепер крен судна становить 18 градусів. Це значно полегшить майбутні роботи і дозволить легко пересуватися по палубі.

У судновласника танкера британської компанії MISTER DRAKE PC будуть вимагати компенсацію за проведені роботи.

"Адміністрація порту несла щоденні витрати з моніторингу екологічної обстановки навколо танкера, по установці бонів та усунення наслідків забруднення. Ми зобов'язані виставити судновласнику ці витрати", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити через сезон штормів; точну дату завершення робіт у Міністерстві інфраструктури не називають.

Як писало РБК-Україна, спочатку танкер Delfi планували відбуксирувати з одеського пляжу "Дельфін" до 24 серпня.

Крім того, глава МІУ Владислав Криклій просив поліцію вивчити діяльність власника затонулого судна.