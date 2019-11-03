На борту самолета премьера Японии произошел пожар

В воскресенье, 3 ноября, на борту самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

Как сообщается, инцидент произошел во время полета главы японского правительства в Таиланд, где Абэ должен принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Огонь на борту Boeing 777 вспыхнул спустя несколько часов после вылета из аэропорта Ханэда.

Отмечается, что пожар произошел в духовом шкафу на камбузе в задней части самолета, когда экипаж готовил еду. Возгорание было быстро ликвидировано, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане произошел масштабный пожар в поезде. Предварительно установлено, что в поезде произошел взрыв газового баллона, в результате чего загорелись три вагона. Жертвами чрезвычайного происшествия стали более 60 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Берлине произошел пожар в одном из вагонов пассажирского поезда дальнего следования. Пожар в вагоне вспыхнул на станции "Бельвю", расположенной в центре Берлина. В результате пожара пострадали 3 человека.