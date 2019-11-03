На борту літака прем'єра Японії сталася пожежа

У неділю, 3 листопада, на борту літака прем'єр-мінстра Японії Сіндзо Абе сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Kyodo.

Як повідомляється, інцидент стався під час польоту очільника японського уряду в Таїланд, де Абе повинен взяти участь в саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії. Вогонь на борту Boeing 777 спалахнув через декілька годин після вильоту з аеропорту Ханеда.

Зазначається, що пожежа сталася в духовій шафі на камбузі в задній частині літака, коли екіпаж готував їжу. Загорання було швидко ліквідоване, тому в результаті події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пакистані сталася масштабна пожежа у поїзді. Попередньо встановлено, що у поїзді стався вибух газового балону, в результаті чого загорілися три вагони. Жертвами надзвичайної події стали понад 60 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Берліні сталася пожежа в одному з вагонів пасажирського поїзда далекого прямування. Пожежа у вагоні спалахнула на станції "Бельвю", розташованій у центрі Берліна. В результаті пожежі постраждали 3 людини.