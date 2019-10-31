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В Пакистане произошел пожар в поезде, десятки жертв

Новости » Происшествия     31.10.2019 - 08:41
В Пакистане произошел пожар в поезде, десятки жертв
Фото: на месте пожара (banglanews24.com)

Более 60 человек погибли

В Пакистане в четверг, 31 октября, произошел пожар в пассажирском поезде, в результате чего погибли более 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Geo News.

Как сообщается, чрезвычайное происшествие произошло вблизи пакистанского города Лиакватпур. Пассажирский поезд, который двигался из Карачи в Равальпинди, загорелся из-за взрыва газового баллона. Огонь охватил три вагона поезда, из них 2 вагона эконом-класса и один-бизнес-класса.

По предварительным данным, в результате пожара погибли по меньшей мере 65 пассажиров, 10 тел уже были опознаны. Количество пострадавших не называется, однако известно, что они были переведены в больницы Лиакватпура и Бахавалпура.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине произошел пожар в одном из вагонов пассажирского поезда дальнего следования. Вагон загорелся на станции "Бельвю", расположенной в центре Берлина. В результате пожара пострадали 3 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Николаеве произошло задымление локомотива пассажирского поезда сообщением Херсон-Киев. Локомотив сразу был отведен на безопасное расстояние от пассажирских вагонов. В результате инцидента никто не пострадал.

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