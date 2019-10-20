В Берлине загорелся вагон поезда, есть пострадавшие

Фото: пожар в поезде в Берлине (twitter.com/Berliner_Fw)

Возгорание произошло в специальном поезде для футбольных болельщиков

В Берлине (Германия) загорелся один из вагонов поезда дальнего следования, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщила пожарная служба немецкой столицы, передает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Twitter.

Вагон загорелся на станции "Бельвю", расположенной в центре Берлина, в специальном поезде для болельщиков футбольного клуба "Фрайбург", приехавших в немецкую столицу на матч команды с берлинским клубом "Унион".

Из-за пожара было приостановлено движение поездов по линиям городской электрички S3, S5, S7 и S9.

В 22:07 возгорание было ликвидировано.

Letztes Update zu #Bellevue: Der Brand im #Fussball_Fanzug ist gelöscht. Die Anzahl von 3 Leichtverletzten hat sich nicht erhöht. Waggon schwer beschädigt. Bergung durch @DBAG wird den morgigen Tag noch andauern. Wir reduzieren die Kräfte. pic.twitter.com/mBgz6jfnkn — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 19, 2019

Напомним, 17 октября на западе Саудовской Аравии в результате аварии с участием автобуса и грузовика, при которой автобус загорелся, погибли по меньшей мере 35 паломников, четверо пострадали.

1 октября на юге Перу пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 100 метров, в результате чего погибли более 20 человек, еще 30 человек пострадали.