Борщевий набір восени подешевшав: як зміняться ціни на картоплю, цибулю та буряк взимку

Що відбувається з цінами:

Картопля - 10-12 грн/кг. Новий урожай наситив ринок, однак із настанням холодів очікують поступового зростання вартості.

Білокачанна капуста - 9-11 грн/кг, трохи дешевше, ніж місяць тому. Ціна залишатиметься стабільною, поки є запаси урожаю.

Морква - 9-10 грн/кг, буряк - 8-10 грн/кг. Після літнього здешевлення вартість трохи піднялася, але все ще нижча, ніж торік.

Цибуля - 7-13 грн/кг і має тенденцію до зростання. Взимку традиційно можливе ще одне підвищення.

За словами Гопки, загалом ціни на борщевий набір залишаються помірними, а істотних стрибків не прогнозують, якщо не виникне проблем зі зберіганням урожаю.