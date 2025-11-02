Борщевой набор осенью подешевел: как изменятся цены на картофель, лук и свеклу зимой

Что происходит с ценами:

Картофель - 10-12 грн/кг. Новый урожай насытил рынок, однако с наступлением холодов ожидают постепенного роста стоимости.

Белокочанная капуста - 9-11 грн/кг, немного дешевле, чем месяц назад. Цена будет оставаться стабильной, пока есть запасы урожая.

Морковь - 9-10 грн/кг, свекла - 8-10 грн/кг. После летнего удешевления стоимость немного поднялась, но все еще ниже, чем в прошлом году.

Лук - 7-13 грн/кг и имеет тенденцию к росту. Зимой традиционно возможно еще одно повышение.

По словам Гопки, в целом цены на борщевой набор остаются умеренными, а существенных скачков не прогнозируют, если не возникнет проблем с хранением урожая.