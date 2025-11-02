Борщевой набор осенью подешевел: как изменятся цены на картофель, лук и свеклу зимой

Осенью 2025 года борщевой набор в Украине остается дешевле, чем в прошлом году, несмотря на сезонные колебания. В этом году овощной урожай оказался лучше благодаря умеренной погоде и расширению производства в разных регионах.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка, часть позиций даже подешевела.
Картофель - 10-12 грн/кг. Новый урожай насытил рынок, однако с наступлением холодов ожидают постепенного роста стоимости.
Белокочанная капуста - 9-11 грн/кг, немного дешевле, чем месяц назад. Цена будет оставаться стабильной, пока есть запасы урожая.
Морковь - 9-10 грн/кг, свекла - 8-10 грн/кг. После летнего удешевления стоимость немного поднялась, но все еще ниже, чем в прошлом году.
Лук - 7-13 грн/кг и имеет тенденцию к росту. Зимой традиционно возможно еще одно повышение.
По словам Гопки, в целом цены на борщевой набор остаются умеренными, а существенных скачков не прогнозируют, если не возникнет проблем с хранением урожая.
