Борщевий набір восени подешевшав: як зміняться ціни на картоплю, цибулю та буряк взимку

Неділя 02 листопада 2025 10:32
UA EN RU
Борщевий набір восени подешевшав: як зміняться ціни на картоплю, цибулю та буряк взимку Фото: Вартість борщевого набору восени знизилася (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва, Василина Копитко

Восени 2025 року борщевий набір в Україні залишається дешевшим, ніж торік, попри сезонні коливання. Цьогоріч овочевий урожай виявився кращим завдяки помірній погоді та розширенню виробництва в різних регіонах.

Як розповів в коментарі РБК-Україна аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка, частина позицій навіть подешевшала.

Що відбувається з цінами:

Картопля - 10-12 грн/кг. Новий урожай наситив ринок, однак із настанням холодів очікують поступового зростання вартості.

Білокачанна капуста - 9-11 грн/кг, трохи дешевше, ніж місяць тому. Ціна залишатиметься стабільною, поки є запаси урожаю.

Морква - 9-10 грн/кг, буряк - 8-10 грн/кг. Після літнього здешевлення вартість трохи піднялася, але все ще нижча, ніж торік.

Цибуля - 7-13 грн/кг і має тенденцію до зростання. Взимку традиційно можливе ще одне підвищення.

За словами Гопки, загалом ціни на борщевий набір залишаються помірними, а істотних стрибків не прогнозують, якщо не виникне проблем зі зберіганням урожаю.

Раніше РБК-Україна писало, що за рік в Україні істотно зросли ціни на більшість продуктів, особливо на яйця, м’ясо та яблука, тоді як овочі подешевшали. Найбільше піднялися ціни на яйця (+53,6%) і свинину (+37,8%), а капуста впала в ціні майже вдвічі.

Також ми розповідали, що понад половина українців змінили свої харчові звички через війну - стали більше економити, рідше їсти та відмовляються від делікатесів. За даними дослідження Gradus, на раціон вплинули зростання цін, стрес і порушення побуту, а кількість людей, які харчуються нерегулярно, сягнула 51%.

