Борщевой набор осенью подешевел: как изменятся цены на картофель, лук и свеклу зимой

Воскресенье 02 ноября 2025 10:32
UA EN RU
Борщевой набор осенью подешевел: как изменятся цены на картофель, лук и свеклу зимой Фото: Стоимость борщевого набора осенью снизилась (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Осенью 2025 года борщевой набор в Украине остается дешевле, чем в прошлом году, несмотря на сезонные колебания. В этом году овощной урожай оказался лучше благодаря умеренной погоде и расширению производства в разных регионах.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка, часть позиций даже подешевела.

Что происходит с ценами:

Картофель - 10-12 грн/кг. Новый урожай насытил рынок, однако с наступлением холодов ожидают постепенного роста стоимости.

Белокочанная капуста - 9-11 грн/кг, немного дешевле, чем месяц назад. Цена будет оставаться стабильной, пока есть запасы урожая.

Морковь - 9-10 грн/кг, свекла - 8-10 грн/кг. После летнего удешевления стоимость немного поднялась, но все еще ниже, чем в прошлом году.

Лук - 7-13 грн/кг и имеет тенденцию к росту. Зимой традиционно возможно еще одно повышение.

По словам Гопки, в целом цены на борщевой набор остаются умеренными, а существенных скачков не прогнозируют, если не возникнет проблем с хранением урожая.

Ранее РБК-Украина писало, что за год в Украине существенно выросли цены на большинство продуктов, особенно на яйца, мясо и яблоки, тогда как овощи подешевели. Больше всего поднялись цены на яйца (+53,6%) и свинину (+37,8%), а капуста упала в цене почти вдвое.

Также мы рассказывали, что более половины украинцев изменили свои пищевые привычки из-за войны - стали больше экономить, реже есть и отказываются от деликатесов. По данным исследования Gradus, на рацион повлияли рост цен, стресс и нарушение быта, а количество людей, которые питаются нерегулярно, достигло 51%.

