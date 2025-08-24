ua en ru
Борщ в банці: рецепт смачної домашньої заправки на зиму

Неділя 24 серпня 2025 07:45
Борщ в банці: рецепт смачної домашньої заправки на зиму Рецепт смачної заправки до борщу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Борщ смакує ще краще, якщо знати секрет правильної заправки. Пропонуємо рецепт, який додасть страві насичений аромат і неповторний смак, підкорюючи навіть найвибагливіших гурманів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Карпатські шкварки".

Рецепт борщової заправки

Консервування заправки дозволяє зберегти смак і аромат літніх овочів протягом тривалого часу. Ви можете готувати борщ навіть взимку зі свіжим смаком літа.

Інгредієнти:

  • буряк - 3 кг
  • помідори - 3 кг
  • перець болгарський - 1,2 кг
  • морква - 1,2 кг
  • цибуля - 1,2 кг
  • гострий перець - 1 шт.
  • олія - 900 г
  • цукор - 9 ст.л
  • сіль - 3 ст.л
  • оцет 9% - 9 ст.л
  • духмяний перець - 10 шт.
  • лавровий лист - 9 шт.
  • часник - 1 головка
  • спеції "Хмелі сунелі" - 3 ч.л
  • пучок зелені

Спосіб приготування

У велику каструлю потрібно налити 900 г олії. Цибулю наріжте півкільцями та смажте до золотистого кольору.

Моркву та буряк натріть на великій тертці. Спершу додайте у каструлю моркву та смажте. Далі очистіть болгарський перець, наріжте соломкою, додайте у каструлю та смажте 10 хв.

Після цього додайте буряк та тушіть на маленькому вогні ще 10 хв.

В миску до помідорів додайте гострий перець, часник та подрібніть блендером.

Борщ в банці: рецепт смачної домашньої заправки на зимуПриготування заправки до борщу (фото: кадр з відео)

Влийте у каструлю, додайте 9 ст.л цукру, 3 ст.л солі, 9 шт. лаврового листа, 10 горошин духмяного перцю ат приправу "Хмелі сунелі".

Все ретельно перемішайте та тушкуйте 35 хв. на повільному вогні. Подрібніть зелень та в кінці додайте у заправку зелень з оцтом.

Борщ в банці: рецепт смачної домашньої заправки на зимуЗаправка до борщу (фото: кадр з відео)

Розлийте заправку у стерилізовані банки та закрийте кришками.

Борщ в банці: рецепт смачної домашньої заправки на зимуЗаправка до борщу на зиму (фото: кадр з відео)

