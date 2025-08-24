Борщ в банке: рецепт вкусной домашней заправки на зиму
Борщ получается еще вкуснее, если знать секрет правильной заправки. Предлагаем рецепт, который придаст блюду насыщенный аромат и неповторимый вкус, покоряя даже самых требовательных гурманов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Карпатські шкварки".
Рецепт борщевой заправки
Консервирование заправки позволяет сохранить вкус и аромат летних овощей в течение длительного времени. Вы можете готовить борщ даже зимой со свежим вкусом лета.
Ингредиенты:
- свекла - 3 кг
- помидоры - 3 кг
- перец болгарский - 1,2 кг
- морковь - 1,2 кг
- лук - 1,2 кг
- острый перец - 1 шт.
- растительное масло - 900 г
- сахар - 9 ст.л
- соль - 3 ст.л
- уксус 9% - 9 ст.л
- душистый перец - 10 шт.
- лавровый лист - 9 шт.
- чеснок - 1 головка
- специи "Хмели сунели" - 3 ч.л
- пучок зелени
Способ приготовления
В большую кастрюлю нужно налить 900 г растительного масла. Лук нарежьте полукольцами и жарьте до золотистого цвета.
Морковь и свеклу натрите на крупной терке. Сначала добавьте в кастрюлю морковь и жарьте. Далее очистите болгарский перец, нарежьте соломкой, добавьте в кастрюлю и жарьте 10 мин.
После этого добавьте свеклу и тушите на маленьком огне еще 10 мин.
В миску к помидорам добавьте острый перец, чеснок и измельчите блендером.
Приготовление заправки к борщу (фото: кадр из видео)
Влейте в кастрюлю, добавьте 9 ст.л сахара, 3 ст.л соли, 9 шт. лаврового листа, 10 горошин душистого перца и приправу "Хмели сунели".
Все тщательно перемешайте и тушите 35 мин. на медленном огне. Измельчите зелень и в конце добавьте в заправку зелень с уксусом.
Заправка к борщу (фото: кадр из видео)
Разлейте заправку в стерилизованные банки и закройте крышками.
Заправка к борщу на зиму (фото: кадр из видео)
