Борщ в банке: рецепт вкусной домашней заправки на зиму

Воскресенье 24 августа 2025 07:45
UA EN RU
Борщ в банке: рецепт вкусной домашней заправки на зиму Рецепт вкусной заправки к борщу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Борщ получается еще вкуснее, если знать секрет правильной заправки. Предлагаем рецепт, который придаст блюду насыщенный аромат и неповторимый вкус, покоряя даже самых требовательных гурманов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Карпатські шкварки".

Рецепт борщевой заправки

Консервирование заправки позволяет сохранить вкус и аромат летних овощей в течение длительного времени. Вы можете готовить борщ даже зимой со свежим вкусом лета.

Ингредиенты:

  • свекла - 3 кг
  • помидоры - 3 кг
  • перец болгарский - 1,2 кг
  • морковь - 1,2 кг
  • лук - 1,2 кг
  • острый перец - 1 шт.
  • растительное масло - 900 г
  • сахар - 9 ст.л
  • соль - 3 ст.л
  • уксус 9% - 9 ст.л
  • душистый перец - 10 шт.
  • лавровый лист - 9 шт.
  • чеснок - 1 головка
  • специи "Хмели сунели" - 3 ч.л
  • пучок зелени

Способ приготовления

В большую кастрюлю нужно налить 900 г растительного масла. Лук нарежьте полукольцами и жарьте до золотистого цвета.

Морковь и свеклу натрите на крупной терке. Сначала добавьте в кастрюлю морковь и жарьте. Далее очистите болгарский перец, нарежьте соломкой, добавьте в кастрюлю и жарьте 10 мин.

После этого добавьте свеклу и тушите на маленьком огне еще 10 мин.

В миску к помидорам добавьте острый перец, чеснок и измельчите блендером.

Борщ в банке: рецепт вкусной домашней заправки на зимуПриготовление заправки к борщу (фото: кадр из видео)

Влейте в кастрюлю, добавьте 9 ст.л сахара, 3 ст.л соли, 9 шт. лаврового листа, 10 горошин душистого перца и приправу "Хмели сунели".

Все тщательно перемешайте и тушите 35 мин. на медленном огне. Измельчите зелень и в конце добавьте в заправку зелень с уксусом.

Борщ в банке: рецепт вкусной домашней заправки на зимуЗаправка к борщу (фото: кадр из видео)

Разлейте заправку в стерилизованные банки и закройте крышками.

Борщ в банке: рецепт вкусной домашней заправки на зимуЗаправка к борщу на зиму (фото: кадр из видео)

