Борщ за 158 гривень? Марцінків засумнівався у цінах та дав гроші на експеримент

"Я сам дам 158 гривень"

Начальник відділу торгівлі Тарас Слободян пояснив, що борщовий індекс вважається одним із показників купівельної спроможності українців і зростання цін. У 2025 році він становить 158,3 гривні для м’ясного борщу та 76,1 гривні - для пісного.

Втім, міський голова засумнівався в реалістичності таких розрахунків.

"Зараз ми зробимо експеримент. Я тобі сам 158 гривень дам зі своєї зарплати - йди купи, звари борщу", - сказав Марцінків.

Як зростав "індекс борщу"

За останні роки вартість борщу стабільно зростала:

2021 рік - 73,5 гривні (м’ясний) / 30,2 гривні (пісний);

- 73,5 гривні (м’ясний) / 30,2 гривні (пісний); 2022 рік - 97,1 гривні / 43,6 гривні;

- 97,1 гривні / 43,6 гривні; 2023 рік - 120,6 гривні / 52,6 гривні;

- 120,6 гривні / 52,6 гривні; 2024 рік - 141,6 гривні / 70,1 гривні;

- 141,6 гривні / 70,1 гривні; 2025 рік - 158,3 гривні / 76,1 гривні.

Ціни продовжують зростати

Зазначимо, "індекс борщу" розраховується як середня вартість базового продуктового набору для приготування страви.

За даними Мінфіну, станом на початок лютого 2026 року ціни на овочі з борщового набору протягом місяця зросли. Зокрема:

білокачанна капуста - 12,62 гривні (+3,1 гривні),

ріпчаста цибуля - 9,33 гривні (+1,5 гривні),

буряк - 11,97 гривні (+1,5 гривні),

морква - 14,67 гривні (+3,7 гривні).

Водночас картопля незначно подешевшала - на 10 копійок, до 16,35 гривні.

Таким чином, попри офіційний індекс, реальна вартість борщу може бути вищою через поступове зростання цін на складники.