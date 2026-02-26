UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Борщ за 158 гривень? Марцінків засумнівався у цінах та дав гроші на експеримент

Фото: Скільки коштує борщ в Україні? (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків публічно засумнівався в реалістичності "індексу борщу", який у 2025 році встановили на рівні 158 гривень. Посадовець вирішив профінансувати незвичний експеримент, щоб перевірити, чи можна на ці гроші нагодувати родину.

РБК-Україна розповідає, що про це йшлося під час оперативної наради у міського голови Івано-Франківська.

Читайте також: Блекаути і "довготривалі" продукти: чи злетять в Україні ціни на крупи та олію

"Я сам дам 158 гривень"

Начальник відділу торгівлі Тарас Слободян пояснив, що борщовий індекс вважається одним із показників купівельної спроможності українців і зростання цін. У 2025 році він становить 158,3 гривні для м’ясного борщу та 76,1 гривні - для пісного.

Втім, міський голова засумнівався в реалістичності таких розрахунків.

"Зараз ми зробимо експеримент. Я тобі сам 158 гривень дам зі своєї зарплати - йди купи, звари борщу", - сказав Марцінків.

Як зростав "індекс борщу"

За останні роки вартість борщу стабільно зростала:

  • 2021 рік - 73,5 гривні (м’ясний) / 30,2 гривні (пісний);
  • 2022 рік - 97,1 гривні / 43,6 гривні;
  • 2023 рік - 120,6 гривні / 52,6 гривні;
  • 2024 рік - 141,6 гривні / 70,1 гривні;
  • 2025 рік - 158,3 гривні / 76,1 гривні.

Ціни продовжують зростати

Зазначимо, "індекс борщу" розраховується як середня вартість базового продуктового набору для приготування страви.

За даними Мінфіну, станом на початок лютого 2026 року ціни на овочі з борщового набору протягом місяця зросли. Зокрема:

  • білокачанна капуста - 12,62 гривні (+3,1 гривні),
  • ріпчаста цибуля - 9,33 гривні (+1,5 гривні),
  • буряк - 11,97 гривні (+1,5 гривні),
  • морква - 14,67 гривні (+3,7 гривні).

Водночас картопля незначно подешевшала - на 10 копійок, до 16,35 гривні.

Таким чином, попри офіційний індекс, реальна вартість борщу може бути вищою через поступове зростання цін на складники.

Ціни на продукти в Україні

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні продовжують зростати ціни на продукти через блекаути, витрати на генератори, логістику та підвищення акцизів на пальне. Найбільш чутливою до відключень є молочна галузь, адже виробництво потребує безперервного процесу, тоді як м’ясо частково стримує дешевший імпорт.

Дорожчають і овочі з "борщового набору" через витрати на зберігання, а імпортні фрукти залежать від курсу та світових цін. Яйця поки залишаються відносно стабільними (82-84 гривні за десяток), а після Великодня можливе зниження на 10-15%. Критичного дефіциту продуктів не очікують, але продовольчий індекс у лютому зростатиме.

Також ми розповідали, що в Україні подорожчало найбільше.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦіниЦіни в Україні