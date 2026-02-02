Блекаути і "довготривалі" продукти: чи злетять в Україні ціни на крупи та олію
Попри те, що крупи та олія не потребують холодильників, тривалі відключення електроенергії можуть позначитися на їхній вартості.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.
Що буде з цінами на "непсувні" продукти
"Крупи та олія - це не продукти, які швидко псуються, але тут є свої технологічні процеси зберігання. Ті ж макарони чи гречка - сировина для них зберігається на елеваторах, де мають бути витримані певні технічні операції. На складах сировина може зберігатися декілька місяців, тому ці витрати закладаються у ціні для подальшої реалізації", - зазначає експерт.
Протягом останнього місяця ціни в Україні на крупи залишалися відносно стабільними: гречка коштує 48,37 грн/кг, довгий рис - 49,70 грн/кг, круглий - 56,02 грн/кг, вермішель довга - 31,50 грн/кг. Олія об’ємом 850 мл продається за 81-89 грн.
Аналітики наголошують, що хоча подорожчання круп і олії поки незначне, будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики можуть швидко відобразитися на ринку.
Що буде з цінами на продукти в Україні (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на продукти в Україні
Через жорсткі графіки відключень світла бізнес змушений переходити на дорогі генератори, що створює ланцюгову реакцію подорожчання товарів. Найбільший ріст цін експерти прогнозують на молочні продукти, оскільки у цій галузі виробництво передбачає безперебійний процес.
Відключення електроенергії також значно впливають і на вартість зберігання вітчизняних овочів. Вже протягом місяця борщовий набір здорожчав на 1,5-3,7 гривні кожен продукт, за даними Мінфіну. Подешевшала тільки картопля - ціна впала на 10 копійок.
Вартість яєць тримається стабільною, за прогнозом аналітика Максима Гопка, якщо ситуація з електроенергією і ціни на корм для птиці не зміняться, то після Великодня яйця плавно подешевшають на 10-15%.