ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Блекаути і "довготривалі" продукти: чи злетять в Україні ціни на крупи та олію

Понеділок 02 лютого 2026 08:00
UA EN RU
Блекаути і "довготривалі" продукти: чи злетять в Україні ціни на крупи та олію Що буде з цінами на крути та олію в Україні (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Попри те, що крупи та олія не потребують холодильників, тривалі відключення електроенергії можуть позначитися на їхній вартості.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Що буде з цінами на "непсувні" продукти

"Крупи та олія - це не продукти, які швидко псуються, але тут є свої технологічні процеси зберігання. Ті ж макарони чи гречка - сировина для них зберігається на елеваторах, де мають бути витримані певні технічні операції. На складах сировина може зберігатися декілька місяців, тому ці витрати закладаються у ціні для подальшої реалізації", - зазначає експерт.

Протягом останнього місяця ціни в Україні на крупи залишалися відносно стабільними: гречка коштує 48,37 грн/кг, довгий рис - 49,70 грн/кг, круглий - 56,02 грн/кг, вермішель довга - 31,50 грн/кг. Олія об’ємом 850 мл продається за 81-89 грн.

Аналітики наголошують, що хоча подорожчання круп і олії поки незначне, будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики можуть швидко відобразитися на ринку.

Блекаути і &quot;довготривалі&quot; продукти: чи злетять в Україні ціни на крупи та оліюЩо буде з цінами на продукти в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на продукти в Україні

Через жорсткі графіки відключень світла бізнес змушений переходити на дорогі генератори, що створює ланцюгову реакцію подорожчання товарів. Найбільший ріст цін експерти прогнозують на молочні продукти, оскільки у цій галузі виробництво передбачає безперебійний процес.

Відключення електроенергії також значно впливають і на вартість зберігання вітчизняних овочів. Вже протягом місяця борщовий набір здорожчав на 1,5-3,7 гривні кожен продукт, за даними Мінфіну. Подешевшала тільки картопля - ціна впала на 10 копійок.

Вартість яєць тримається стабільною, за прогнозом аналітика Максима Гопка, якщо ситуація з електроенергією і ціни на корм для птиці не зміняться, то після Великодня яйця плавно подешевшають на 10-15%.

Читайте РБК-Україна в Google News
УКАБ Олія Крупа Ціни в Україні
Новини
Європі потрібен прямий діалог з Росією: у МЗС Франції назвали причину
Європі потрібен прямий діалог з Росією: у МЗС Франції назвали причину
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом