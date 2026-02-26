Борщ за 158 гривен? Марцинкив усомнился в ценах и дал деньги на эксперимент

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично усомнился в реалистичности "индекса борща", который в 2025 году установили на уровне 158 гривен. Чиновник решил профинансировать необычный эксперимент, чтобы проверить, можно ли на эти деньги накормить семью.
РБК-Украина рассказывает, что об этом шла речь во время оперативного совещания у городского головы Ивано-Франковска.
Начальник отдела торговли Тарас Слободян объяснил, что борщевой индекс считается одним из показателей покупательной способности украинцев и роста цен. В 2025 году он составляет 158,3 гривны для мясного борща и 76,1 гривны - для постного.
Впрочем, городской голова усомнился в реалистичности таких расчетов.
"Сейчас мы сделаем эксперимент. Я тебе сам 158 гривен дам со своей зарплаты - иди купи, свари борща", - сказал Марцинкив.
За последние годы стоимость борща стабильно росла:
Отметим, "индекс борща" рассчитывается как средняя стоимость базового продуктового набора для приготовления блюда.
По данным Минфина, по состоянию на начало февраля 2026 года цены на овощи из борщевого набора в течение месяца выросли. В частности:
В то же время картофель незначительно подешевел - на 10 копеек, до 16,35 гривни.
Таким образом, несмотря на официальный индекс, реальная стоимость борща может быть выше из-за постепенного роста цен на составляющие.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине продолжают расти цены на продукты из-за блэкаутов, расходов на генераторы, логистику и повышение акцизов на топливо. Наиболее чувствительной к отключениям является молочная отрасль, ведь производство требует непрерывного процесса, тогда как мясо частично сдерживает более дешевый импорт.
Дорожают и овощи из "борщевого набора" из-за расходов на хранение, а импортные фрукты зависят от курса и мировых цен. Яйца пока остаются относительно стабильными (82-84 гривны за десяток), а после Пасхи возможно снижение на 10-15%. Критического дефицита продуктов не ожидают, но продовольственный индекс в феврале будет расти.
Также мы рассказывали, что в Украине подорожало больше всего.