ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Борщ за 158 гривень? Марцінків засумнівався у цінах та дав гроші на експеримент

Четвер 26 лютого 2026 18:28
UA EN RU
Борщ за 158 гривень? Марцінків засумнівався у цінах та дав гроші на експеримент Фото: Скільки коштує борщ в Україні? (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків публічно засумнівався в реалістичності "індексу борщу", який у 2025 році встановили на рівні 158 гривень. Посадовець вирішив профінансувати незвичний експеримент, щоб перевірити, чи можна на ці гроші нагодувати родину.

РБК-Україна розповідає, що про це йшлося під час оперативної наради у міського голови Івано-Франківська.

Читайте також: Блекаути і "довготривалі" продукти: чи злетять в Україні ціни на крупи та олію

"Я сам дам 158 гривень"

Начальник відділу торгівлі Тарас Слободян пояснив, що борщовий індекс вважається одним із показників купівельної спроможності українців і зростання цін. У 2025 році він становить 158,3 гривні для м’ясного борщу та 76,1 гривні - для пісного.

Втім, міський голова засумнівався в реалістичності таких розрахунків.

"Зараз ми зробимо експеримент. Я тобі сам 158 гривень дам зі своєї зарплати - йди купи, звари борщу", - сказав Марцінків.

Як зростав "індекс борщу"

За останні роки вартість борщу стабільно зростала:

  • 2021 рік - 73,5 гривні (м’ясний) / 30,2 гривні (пісний);
  • 2022 рік - 97,1 гривні / 43,6 гривні;
  • 2023 рік - 120,6 гривні / 52,6 гривні;
  • 2024 рік - 141,6 гривні / 70,1 гривні;
  • 2025 рік - 158,3 гривні / 76,1 гривні.

Ціни продовжують зростати

Зазначимо, "індекс борщу" розраховується як середня вартість базового продуктового набору для приготування страви.

За даними Мінфіну, станом на початок лютого 2026 року ціни на овочі з борщового набору протягом місяця зросли. Зокрема:

  • білокачанна капуста - 12,62 гривні (+3,1 гривні),
  • ріпчаста цибуля - 9,33 гривні (+1,5 гривні),
  • буряк - 11,97 гривні (+1,5 гривні),
  • морква - 14,67 гривні (+3,7 гривні).

Водночас картопля незначно подешевшала - на 10 копійок, до 16,35 гривні.

Таким чином, попри офіційний індекс, реальна вартість борщу може бути вищою через поступове зростання цін на складники.

Ціни на продукти в Україні

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні продовжують зростати ціни на продукти через блекаути, витрати на генератори, логістику та підвищення акцизів на пальне. Найбільш чутливою до відключень є молочна галузь, адже виробництво потребує безперервного процесу, тоді як м’ясо частково стримує дешевший імпорт.

Дорожчають і овочі з "борщового набору" через витрати на зберігання, а імпортні фрукти залежать від курсу та світових цін. Яйця поки залишаються відносно стабільними (82-84 гривні за десяток), а після Великодня можливе зниження на 10-15%. Критичного дефіциту продуктів не очікують, але продовольчий індекс у лютому зростатиме.

Також ми розповідали, що в Україні подорожчало найбільше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни Ціни в Україні
Новини
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі