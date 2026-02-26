Борщ за 158 гривень? Марцінків засумнівався у цінах та дав гроші на експеримент
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків публічно засумнівався в реалістичності "індексу борщу", який у 2025 році встановили на рівні 158 гривень. Посадовець вирішив профінансувати незвичний експеримент, щоб перевірити, чи можна на ці гроші нагодувати родину.
РБК-Україна розповідає, що про це йшлося під час оперативної наради у міського голови Івано-Франківська.
"Я сам дам 158 гривень"
Начальник відділу торгівлі Тарас Слободян пояснив, що борщовий індекс вважається одним із показників купівельної спроможності українців і зростання цін. У 2025 році він становить 158,3 гривні для м’ясного борщу та 76,1 гривні - для пісного.
Втім, міський голова засумнівався в реалістичності таких розрахунків.
"Зараз ми зробимо експеримент. Я тобі сам 158 гривень дам зі своєї зарплати - йди купи, звари борщу", - сказав Марцінків.
Як зростав "індекс борщу"
За останні роки вартість борщу стабільно зростала:
- 2021 рік - 73,5 гривні (м’ясний) / 30,2 гривні (пісний);
- 2022 рік - 97,1 гривні / 43,6 гривні;
- 2023 рік - 120,6 гривні / 52,6 гривні;
- 2024 рік - 141,6 гривні / 70,1 гривні;
- 2025 рік - 158,3 гривні / 76,1 гривні.
Ціни продовжують зростати
Зазначимо, "індекс борщу" розраховується як середня вартість базового продуктового набору для приготування страви.
За даними Мінфіну, станом на початок лютого 2026 року ціни на овочі з борщового набору протягом місяця зросли. Зокрема:
- білокачанна капуста - 12,62 гривні (+3,1 гривні),
- ріпчаста цибуля - 9,33 гривні (+1,5 гривні),
- буряк - 11,97 гривні (+1,5 гривні),
- морква - 14,67 гривні (+3,7 гривні).
Водночас картопля незначно подешевшала - на 10 копійок, до 16,35 гривні.
Таким чином, попри офіційний індекс, реальна вартість борщу може бути вищою через поступове зростання цін на складники.
Ціни на продукти в Україні
