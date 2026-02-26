Борщ за 158 гривен? Марцинкив усомнился в ценах и дал деньги на эксперимент

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично усомнился в реалистичности "индекса борща", который в 2025 году установили на уровне 158 гривен. Чиновник решил профинансировать необычный эксперимент, чтобы проверить, можно ли на эти деньги накормить семью.

РБК-Украина рассказывает, что об этом шла речь во время оперативного совещания у городского головы Ивано-Франковска.

"Я сам дам 158 гривен"

Начальник отдела торговли Тарас Слободян объяснил, что борщевой индекс считается одним из показателей покупательной способности украинцев и роста цен. В 2025 году он составляет 158,3 гривны для мясного борща и 76,1 гривны - для постного.

Впрочем, городской голова усомнился в реалистичности таких расчетов.

"Сейчас мы сделаем эксперимент. Я тебе сам 158 гривен дам со своей зарплаты - иди купи, свари борща", - сказал Марцинкив.

Как рос "индекс борща"

За последние годы стоимость борща стабильно росла:

2021 год - 73,5 гривны (мясной) / 30,2 гривны (постный);

2022 год - 97,1 гривны / 43,6 гривны;

2023 год - 120,6 гривны / 52,6 гривны;

2024 год - 141,6 гривны / 70,1 гривны;

2025 год - 158,3 гривны / 76,1 гривны.

Цены продолжают расти

Отметим, "индекс борща" рассчитывается как средняя стоимость базового продуктового набора для приготовления блюда.

По данным Минфина, по состоянию на начало февраля 2026 года цены на овощи из борщевого набора в течение месяца выросли. В частности:

белокочанная капуста - 12,62 гривны (+3,1 гривны),

репчатый лук - 9,33 гривны (+1,5 гривны),

свекла - 11,97 гривны (+1,5 гривны),

морковь - 14,67 гривны (+3,7 гривны).

В то же время картофель незначительно подешевел - на 10 копеек, до 16,35 гривни.

Таким образом, несмотря на официальный индекс, реальная стоимость борща может быть выше из-за постепенного роста цен на составляющие.