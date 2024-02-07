Боррель заявив про прогрес щодо питання активів РФ. Кулеба закликав їх конфіскувати

"Ми йдемо крок за кроком, ми просуваємось у цьому процесі. Росія має заплатити за руйнування України. Ці заморожені активи мають використовуватися на підтримку цього. Ми вже погодилися щодо того, що прибутки від цих заморожених активів мають бути використані на благо України", - сказав Боррель.

Він також зауважив, що наразі необхідно визначити, де саме знаходяться російські активи, та передати їх до бюджету Європейського Союзу, а вже звідти направити на підтримку України.

Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що позиція України щодо питання російських активів залишається незмінною.

"Потрібно знайти юридичний механізм для конфіскації самих активів. Агресор має заплатити повну ціну", - сказав він.

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів цього року.

Раніше видання Financial Times розповіло про ініціативу Бельгії. Брюссель запропонував країнам G7 план, який би дозволив розблокувати заморожені російські активи в Європі.

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