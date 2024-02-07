Боррель заявил о прогрессе по вопросу активов РФ. Кулеба призвал их конфисковать

"Мы идем шаг за шагом, мы продвигаемся в этом процессе. Россия должна заплатить за разрушение Украины. Эти замороженные активы должны использоваться в поддержку этого. Мы уже согласились с тем, что доходы от этих замороженных активов должны быть использованы во благо Украины", - сказал Боррель.

Он также отметил, что необходимо определить, где именно находятся российские активы, и передать их в бюджет Европейского Союза, а уже оттуда направить в поддержку Украины.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Украины по вопросу российских активов остается неизменной.

"Нужно найти юридический механизм для конфискации самих активов. Агрессор должен заплатить полную цену", - сказал он.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в этом году.

Ранее издание Financial Times рассказало об инициативе Бельгии. Брюссель предложил странам G7 план, позволяющий разблокировать замороженные российские активы в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.