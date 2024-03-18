Боррель засудив псевдовибори в окупації, країни ЄС планують спільну заяву

Так звані "вибори президента Росії" на тимчасово окупованих територіях базувались на репресіях та залякуваннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозепа Борреля, якого цитує Sky News .

Під час виступу перед засіданням міністрів закордонних справ Європейського союзу (ЄС), Боррель заявив, що псевдовибори, які проходили на тимчасово окупованих територіях, порушили український суверенітет. Також він відзначив, що вони не були вільними або ж справедливими, оскільки базувались на репресіях та залякуванні.

За словами Борреля, сьогодні, 18 березня, всі 27 членів ЄС випустять зі спільною заявою.

Речник Європейської Комісії Пітер Стано також відзначив, що ЄС засуджує незаконні "вибори", які "представляють собою ще одне явне порушення Росією міжнародного права". Він додав, що союз ніколи не визнає результати голосування на тимчасово окупованих територіях.

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Тим часом партизани розповіли, як проходили так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях.