Боррель осудил псевдовыборы в оккупации, страны ЕС планируют совместное заявление

Так называемые выборы президента России на временно оккупированных территориях базировались на репрессиях и запугиваниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозепа Борреля, которого цитирует Sky News .

Во время выступления перед заседанием министров иностранных дел Европейского союза (ЕС), Боррель заявил, что псевдовыборы, которые проходили на временно оккупированных территориях, нарушили украинский суверенитет. Также он отметил, что они не были свободными или справедливыми, поскольку базировались на репрессиях и запугивании.

По словам Борреля, сегодня, 18 марта, все 27 членов ЕС выпустят с совместным заявлением.

Представитель Европейской Комиссии Питер Стано также отметил, что ЕС осуждает незаконные "выборы", которые "представляют собой еще одно явное нарушение Россией международного права". Он добавил, что союз никогда не признает результаты голосования на временно оккупированных территориях.

Выборы в России

На территории России "выборы" проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Тем временем партизаны рассказали, как проходили так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях.