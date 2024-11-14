Боррель запропонував ЄС призупинити діалог з Ізраїлем через ситуацію в Газі, - Reuters

Західні ЗМІ отримали у своє розпорядження лист, в якому йдеться про пропозицію Борреля до ЄС призупинити політичний діалог з Ізраїлем, посилаючись на ситуацію з правами людини в Секторі Газа.

Крім того, чотири дипломати підтвердили агентству Reuters дану інформацію.

Відповідний лист був надісланий в середу міністрам закордонних справ ЄС перед їхньою зустріччю наступного понеділка.. У документі Боррель висловив "серйозну стурбованість щодо можливих порушень міжнародного гуманітарного права в Газі".

Також глава європейської дипломатії заявив у листі, що "на даний момент ці проблеми не були належним чином розглянуті Ізраїлем".

Зазначається, що політичний діалог закріплений у ширшій угоді, що відкриває нову вкладку у відносинах між ЄС та Ізраїлем, включаючи широкі торгівельні зв'язки, які набули чинності в червні 2000 року.

"У світлі вищезазначених міркувань я вношу пропозицію про те, щоб ЄС застосував статтю про права людини, щоб призупинити політичний діалог з Ізраїлем" - цитує Reuters слова Борреля у листі.

Варто звернути увагу, що призупинення такого діалогу потребує схвалення всіх 27 країн Євросоюзу, що, на думку дипломатів, є малоймовірним.

Крім того, у публікації вказується, що кілька країн блоку виступили проти, коли високопоставлений чиновник ЄС проінформував послів у Брюсселі про дану пропозицію в середу, розповіли Reuters троє дипломатів на умові анонімності.

За словами одного дипломата, пропозиція Борреля має на меті надіслати "сильний сигнал" стурбованості поведінкою Ізраїлю у війні.

Ініціатива Борреля буде обговорюватися на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, останньому під його головуванням перед закінченням свого п'ятирічного терміну на цій посаді.

Доповідь ООН щодо ситуації в Газі та реакція Ізраїля

За даними Управління Організації Об'єднаних Націй з прав людини у заяві минулого тижня, майже 70% загиблих під час війни у Секторі Газа були жінками та дітьми. Відомство ООН засудило те, що воно назвало "систематичним порушенням фундаментальних принципів міжнародного гуманітарного права".

Своєю чергою в Ізраїлі заявили, що категорично відкидають цю доповідь.

Ізраїльські військові стверджують, що діють "згідно з принципами розрізнення та пропорційності, і їм передує ретельна оцінка потенційної шкоди цивільному населенню".