Парламент Ізраїлю заборонив місію ООН у справах палестинців за причетність до тероризму

Парламент Ізраїлю схвалив закон, який фактично забороняє БАПОР, агентству ООН у справах палестинських біженців та їхніх нащадків, працювати на території Ізраїлю. Було скасовано обмін нотами 1967 року, що є основою його діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Ізраїль заявляє, що понад 10% співробітників БАПОР у секторі Газа пов'язані з терором, і що освітні установи під егідою організації постійно розпалюють ненависть до Ізраїлю та прославляють терор.

У лютому Армія оборони Ізраїлю розкрила існування підземного центру обробки даних ХАМАС безпосередньо під штаб-квартирою БАПОР у секторі Газа. Армія оборони Ізраїлю також неодноразово завдавала ударів по командним центрам ХАМАС та бойовикам, що ховаються в школах БАПОР.

Цей захід є одним із двох законопроектів, висунутих законодавцями для обмеження діяльності БАПОР. Інший законопроект заборонить державним органам мати будь-які контакти з БАПОР, що фактично серйозно обмежить його діяльність у секторі Газа та на Західному березі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ухвалення законопроектів стане "катастрофою", а віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель нещодавно попередив, що це "матиме катастрофічні наслідки".

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін також висловили стурбованість щодо законопроектів, заявивши, що "прийняття таких обмежень зруйнує гуманітарну допомогу в секторі Газа", а також надання "життєво важливих" послуг у Східному Єрусалимі.

Обґрунтування заборони

В інтерв'ю The Times of Israel депутат Кнесету від партії "Лікуд" Боаз Бісмут, автор законопроекту, заявив, що "немає жодних підстав для того, щоб БАПОР функціонувало в Ізраїлі. При всій повазі ми суверенна країна і ми можемо мати справу зі своїми громадянами".

Єрусалим, стверджував він, надає безпрецедентні обсяги гуманітарної допомоги в Газу, і "якщо ми зробимо це в Газі після 7 жовтня, ви очікуєте, що ми не надаватимемо послуг" жителям Східного Єрусалиму?

"Навпаки, [Ізраїль] не лише надасть послуги, а й надасть кращі послуги", ніж БАПОР, заявив він. "І я думаю, що якби держсекретар був депутатом Кнесету в Лікуді 7 жовтня, він би також це зробив".