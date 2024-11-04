Ізраїль повідомив про заборону агентства ООН у справах палестинців через причетність до терору

Ізраїль офіційно повідомив Організацію Об'єднаних Націй про розірвання угоди, яка регулює її відносини з головною організацією ООН з надання допомоги палестинським біженцям (БАПОР) з 1967 року. Цю організацію звинувачують у причетності до тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого місяця ізраїльський парламент ухвалив закон, який забороняє БАПОР працювати в Ізраїлі та перешкоджає ізраїльській владі співпрацювати з організацією, яка надає допомогу та освітні послуги мільйонам палестинців на Західному березі та в секторі Газа.

Ізраїль заявляє, що понад 10% співробітників БАПОР у секторі Газа пов'язані з терором, і що освітні установи під егідою організації постійно розпалюють ненависть до Ізраїлю та прославляють терор.

У лютому Армія оборони Ізраїлю розкрила існування підземного центру обробки даних ХАМАС безпосередньо під штаб-квартирою БАПОР у секторі Газа. Армія оборони Ізраїлю також неодноразово завдавала ударів по командним центрам ХАМАС та бойовикам, що ховаються в школах БАПОР.

Реакція на рішення Ізраїлю

Законопроект стривожив ООН і деяких західних союзників Ізраїлю, які побоюються, що він ще більше погіршить і так важку гуманітарну ситуацію в секторі Газа, де Ізраїль уже рік бореться з бойовиками ХАМАС. Заборона не поширюється на операції на палестинських територіях або деінде.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон у своїй заяві сказав, що, незважаючи на незаперечні докази, "які ми представили ООН, що наголошують, як ХАМАС проник у БАПОР, ООН нічого не зробила для вирішення цієї проблеми".

Законодавство не забороняє безпосередньо діяльність БАПОР на Західному березі та в секторі Газа, які згідно з міжнародним правом вважаються такими, що перебувають за межами Держави Ізраїль, але перебувають під ізраїльським контролем.

Однак це серйозно вплине на його здатність працювати в цих галузях, і серед гуманітарних організацій та багатьох партнерів Ізраїлю виникло глибоке занепокоєння.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що діяльність інших міжнародних організацій буде розширена і "будуть проведені підготовчі роботи з припинення зв'язків з БАПОР та розвитку альтернатив БАПОР".