Ізраїль оголосив про введення "тактичних пауз" у наступі у Секторі Газа

Ізраїльська армія оголосила про "тактичні паузи" у бойових діях на території Сектора Газа. Це необхідно для надходження гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ назвав ці дії "локальна тактична пауза військової активності" в гуманітарних цілях, рішення про яку ухвалили після додаткових обговорень з ООН і міжнародними організаціями.

Ізраїльські військові пояснили, що вдалися до такого кроку задля постачання гуманітарної допомоги.

З 15 червня в операції на півдні Сектора Газа будуть вводитися щоденні перерви. Вони триватимуть вісім годин з 8:00 до 19:00 вздовж дороги, що веде від контрольованого Ізраїлем КПП "Керем-Шалом"

Що відбувається на Близькому Сході

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року бойовики ХАМАС здійснили напад на Ізраїль. Вони зайняли декілька населених пунктів, а також взяли у полон десятки цивільних і військових.

Ізраїль у відповідь розпочав наземну операцію. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) не лише звільнила власну територію, але й розпочала бойові дії на території Сектора Газа. Операція досі триває.

Світові лідери закликають Ізраїль зупинити воєнні дії у Секторі Газа, проте Тель-Авів не погоджується. Нещодавно ЦАХАЛ атакував комплекс ХАМАС, який знаходився всередині школи в центральній частині Сектора Газа.

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