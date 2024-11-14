Боррель предложил ЕС приостановить диалог с Израилем из-за ситуации в Газе, - Reuters

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель предложил блоку приостановить политический диалог с Израилем. Глава дипломатии ЕС объясняет инициативу возможными нарушениями прав человека во время израильской военной операции в секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Западные СМИ получили в свое распоряжение письмо, в котором говорится о предложении Борреля к ЕС приостановить политический диалог с Израилем, ссылаясь на ситуацию с правами человека в Секторе Газа.
Кроме того, четыре дипломата подтвердили агентству Reuters данную информацию.
Соответствующее письмо было направлено в среду министрам иностранных дел ЕС перед их встречей в следующий понедельник. В документе Боррель выразил "серьезную обеспокоенность по поводу возможных нарушений международного гуманитарного права в Газе".
Также глава европейской дипломатии заявил в письме, что "в настоящее время эти проблемы не были должным образом рассмотрены Израилем".
Отмечается, что политический диалог закреплен в более широком соглашении, открывающем новую вкладку в отношениях между ЕС и Израилем, включая широкие торговые связи, вступившие в силу в июне 2000 года.
"В свете вышеупомянутых соображений я вношу предложение о том, чтобы ЕС применил статью о правах человека, чтобы приостановить политический диалог с Израилем", - цитирует Reuters слова Борреля в письме.
Стоит обратить внимание, что приостановка такого диалога требует одобрения всех 27 стран Евросоюза, что, по мнению дипломатов, маловероятно.
Кроме того, в публикации указывается, что несколько стран блока выступили против, когда высокопоставленный чиновник ЕС проинформировал послов в Брюсселе о данном предложении в среду, рассказали Reuters три дипломата на условии анонимности.
По словам одного дипломата, предложение Борреля призвано послать "сильный сигнал" обеспокоенности поведением Израиля в войне.
Инициатива Борреля будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС, последнему под его председательством перед истечением своего пятилетнего срока в этой должности.
По данным Управления Организации Объединенных Наций по правам человека в заявлении на прошлой неделе почти 70% погибших во время войны в Секторе Газа были женщинами и детьми. Ведомство ООН осудило то, что оно назвало "систематическим нарушением фундаментальных принципов международного гуманитарного права".
В свою очередь в Израиле заявили, что категорически отвергают этот доклад.
Израильские военные утверждают, что действуют "согласно принципам различения и пропорциональности, и им предшествует тщательная оценка потенциального ущерба гражданскому населению".
Напомним также, в начале ноября Израиль официально сообщил о запрете агентства ООН по делам палестинцев (БАПОР, действует с 1967 года) из-за причастности к террору.
Перед этим израильский парламент (Кнессет) принял закон, запрещающий деятельность БАПОР на территории Израиля и Восточного Иерусалима. Это решение стало следствием длительных обвинений Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) в содействии деятельности радикальных группировок, в частности, ХАМАС.
Напомним, что в октябре 2023 года боевики ХАМАС совершили массированное нападение на Израиль. Они заняли несколько населенных пунктов, а также взяли в плен десятки гражданских и военных.
Израиль в ответ приступил к наземной операции. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не только освободила собственную территорию, но и начала боевые действия на территории Сектора Газа. Операция продолжается. При этом в июне Израиль объявил о введении "тактических пауз" в наступлении в секторе Газа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.