ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Боррель запропонував ЄС направити 1 млрд євро на спільну закупівлю боєприпасів для України

Новость на русском →
Середа 08 березня 2023 17:27
Боррель запропонував ЄС направити 1 млрд євро на спільну закупівлю боєприпасів для України Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз може направити 1 млрд євро на спільну закупівлю боєприпасів для України та поповнення власних запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля на прес-конференції у Швеції.

Він зазначив, що ЄС має надати Україні новий пакет допомоги. До нього повинні увійти боєприпаси, в тому числі, з власних запасів країн блоку.

За його словами, Україна має отримати різні боєприпаси - як стандартів НАТО, так і радянських.

"На це я пропоную виділити 1 мільярд євро", - сказав він після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

Нагадаємо, сьогодні у Стокгольмі пройшла неформальна зустріч міністрів оборони ЄС, у якій взяв участь міністр оборони України Олексій Резніков. На зустрічі, зокрема, планувалось обговорити військову підтримку України з боку ЄС та фінансування закупівель артилерійських боєприпасів для підтримки України.

РБК-Україна також повідомляли, що сьогодні члени ЄС мають погодити спільну закупівлю боєприпасів для України.

Окрім того, Резніков зазначив, що 1 млрд євро на снаряди для України від ЄС недостатньо, зазначивши, що потрібно у чотири рази більше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Жозеп Боррель Евросоюз Військова допомога
NEWS
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь