Боррель запропонував ЄС направити 1 млрд євро на спільну закупівлю боєприпасів для України
Європейський Союз може направити 1 млрд євро на спільну закупівлю боєприпасів для України та поповнення власних запасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля на прес-конференції у Швеції.
Він зазначив, що ЄС має надати Україні новий пакет допомоги. До нього повинні увійти боєприпаси, в тому числі, з власних запасів країн блоку.
За його словами, Україна має отримати різні боєприпаси - як стандартів НАТО, так і радянських.
"На це я пропоную виділити 1 мільярд євро", - сказав він після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.
Нагадаємо, сьогодні у Стокгольмі пройшла неформальна зустріч міністрів оборони ЄС, у якій взяв участь міністр оборони України Олексій Резніков. На зустрічі, зокрема, планувалось обговорити військову підтримку України з боку ЄС та фінансування закупівель артилерійських боєприпасів для підтримки України.
РБК-Україна також повідомляли, що сьогодні члени ЄС мають погодити спільну закупівлю боєприпасів для України.
Окрім того, Резніков зазначив, що 1 млрд євро на снаряди для України від ЄС недостатньо, зазначивши, що потрібно у чотири рази більше.
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