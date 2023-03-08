ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боррель предложил ЕС направить 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов для Украины

Новина українською →
Среда 08 марта 2023 17:27
Боррель предложил ЕС направить 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов для Украины Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз может направить 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на пресс-конференции в Швеции.

Он отметил, что ЕС следует предоставить Украине новый пакет помощи. В него должны войти боеприпасы, в том числе, из запасов стран блока.

По его словам, Украина должна получить разные боеприпасы - как стандартов НАТО, так и советских.

"На это я предлагаю выделить 1 миллиард евро", - сказал он после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.

Напомним, сегодня в Стокгольме прошла неформальная встреча министров обороны ЕС, в которой принял участие министр обороны Украины Алексей Резников. На встрече планировалось обсудить военную поддержку Украины со стороны ЕС и финансирование закупок артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины.

РБК-Украина также сообщали, что сегодня члены ЕС должны согласовать совместную закупку боеприпасов для Украины.

Кроме того, Резников отметил, что 1 млрд евро на снаряды для Украины от ЕС недостаточно, отметив, что нужно в четыре раза больше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп Боррель Евросоюз Военная помощь
NEWS
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу